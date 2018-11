O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (7) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição no concurso que oferta mil vagas para professores em Mato Grosso do Sul.

De 1.385 candidatos que solicitaram o benefício, 647 tiveram o pedido deferido. Na relação de candidatos que tiveram o pedido indeferido, constam 738 nomes, acompanhados da fundamentação legal para seus respectivos resultados.

Os candidatos que tiveram o pedido negado, devem efetuar o pagamento do valor da taxa, até às 17h (MS) de sexta-feira (9). Caso o recolhimento do valor não seja efetivado o candidato terá sua inscrição cancelada.

O edital está disponível a partir da página 3 da edição nº 9.776.