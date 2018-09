As vagas são para contratação em regime temporário

Edital publicado nesta quinta-feira (13) contrata professores para 15 áreas para trabalharem na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As vagas são para contratação em regime temporário e cadastro reserva, com vigência de até 12 meses e podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Em Cassilândia, são três vagas para letras nas seguintes áreas: língua inglesa e suas literaturas, língua portuguesa e literaturas e uma vaga para matemática. No município de Naviraí, a oportunidade é para atuação em direito. Para Maracaju, a oportunidade é na área de administração.

No município de Mundo Novo, a vaga disponível é para ciências biológicas. Em Aquidauana, as oportunidades são para engenharia florestal e zootecnia. Para Dourados, as vagas são: enfermagem e ensino de química. O período de inscrições para essas vagas vai de 17 a 28 de setembro.

Para Amambai, podem participar do processo seletivo os graduados nas áreas de ciências sociais, sociologia e ciência política. A inscrição pode ser feita entre 17 e 27 de setembro.

Já para o campus de Campo Grande, é oferecida uma vaga para medicina. As inscrições podem ser feitas no período de 13 a 19 de setembro.

A remuneração do docente será determinada de acordo com a sua titulação e o regime de trabalho estabelecido. Os salários variam de R$ 1.191,63 até R$ 8.698,87.

A ficha de inscrição para todas as seleções, estará disponível no endereço eletrônico www.uems.br.