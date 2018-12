No próximo sábado (8) o curso de Gastronomia da Uniderp Agrárias realizará, gratuitamente, a Aula de Panetone, das 8h às 12h. Aberta à comunidade, a capacitação revelará os segredos para deixar esse pão de natal bonito, cheiroso, macio e saboroso.

"Ele é uma das delícias presente na mesa natalina e com os conhecimentos adquiridos na aula, o participante pode produzir o próprio panetone, uma versão caseira e com os recheios de sua preferência”, explica a coordenadora do curso de Gastronomia, Isabela Vieira.

Além disso, Isabela fala que “aprender a fazer esse produto pode ser uma oportunidade para garantir uma renda extra no final do ano, período em que a demanda por esse alimento se intensifica”.

Comandada pela professora de Panificação e confeiteira, Giovanka de Senna Barbosa, a capacitação ensinará como fazer a massa clássica do panetone, demonstrará as técnicas de sova, fermentação e a combinação de ingredientes. "Também apresentaremos variações dessa delícia, com frutas, gotas de chocolate, trufado e recheado", complementou Giovanka.

A aula será demonstrativa e os participantes poderão provar diferentes versões de panetone artesanais, além de interagir e tirar dúvidas sobre o processo de produção. Para participar, basta realizar a inscrição pelo e-mail [email protected] As vagas são limitadas.

A faculdade fica localizada na rua Alexandre Herculano, 1.400, Jardim Veraneio.