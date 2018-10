Empresas em Campo Grande estão oferecendo 125 vagas de trabalho. São 100 vagas para operador de loja e 25 para jovem aprendiz.

Para se candidatar às vagas de operador de loja, os interessados devem ter ensino fundamental completo e mais de 18 anos. Além de salário compatível com o mercado, os funcionários vão receber seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, extensão da licença maternidade, enxoval do bebê, cartão da mamãe, refeição no local de trabalho, vale alimentação, vale transporte, cartão multicheque e cooperativa de crédito.

Já os candidatos às vagas de Jovem Aprendiz devem estar cursando ou ter completado o ensino médio, e ter entre 18 e 23 anos. Além do salário, o profissional irá receber seguro de vida, assistência médica, refeição no local de trabalho e vale transporte. Não é necessário ter experiência anterior na área.

Para se candidatar é necessário acessar o site www.gpabr.com/vagas e clicar em “Veja nossas vagas”. Depois o interessado deve pesquisar por pelo código “MUOPE1445535 – Operador de loja – Minas, DF, GO, MT, MS” ou “Aprendiz Operador” (de acordo com a vaga pretendida), selecionar a região escolhida e clicar em “Cadastrar-se e candidatar-se”. É importante que o interessado fique atento ao e-mail, pois todo contato com o candidato é feito por ele.

Conheça as vagas

Operador de loja: Oportunidade para trabalhar como operador de Caixa, Repositor de Mercadorias ou Atendente de balcão, em setores como Açougue, Frios, FLV, Peixaria, Padaria, Confeitaria e Rotisserie. As principais atividades exercidas são de atendimento ao cliente, recebimento e reposição de produtos, precificação e organização da loja.

Salário + Benefícios (Seguro de Vida, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Extensão da Licença Maternidade, Enxoval do Bebê, Cartão da Mamãe, Refeição no local de trabalho, Vale Alimentação, Vale Transporte, Cartão Multicheque, Cooperativa de Crédito).

Escala de trabalho: 6X1 Horário: período tarde/noite (com início a partir das 14h ou 15h)

Aprendiz operador: Atendimento ao cliente, abertura e fechamento de caixa, abastecimento e precificação de mercadorias, conferência de validade, limpeza e organização do setor, devolução de produtos nas gôndolas.

Salário + benefícios (Seguro de Vida, Assistência Médica, Refeição no local de trabalho, Vale Transporte).

Escala de trabalho: CIEE 10hs às 16hs ou 14hs às 20hs - Sexta, Sábado, Domingo e Segunda OU Terça, Quarta, Sábado e Domingo (escala varia de acordo com a Bandeira - irá trabalhar no Extra ou Pão de Açúcar). Além de um dia de curso na instituição.