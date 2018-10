Objetivo do evento no bairro Coophavila é expor os trabalhos dos artesãos, que utilizam da Economia Solidária

Será realizada nesta quinta-feira (25), a feira de Exposição dos Produtores da Economia Solidária, na Associação de Moradores da Coophavila II

O objetivo do evento é expor os trabalhos dos artesãos, que utilizam da economia solidária, para auxilio ao fomento a geração de renda. A ação também oferecerá atendimento de serviços públicos e portunidade para a população buscar recolocação no mercado de trabalho.

A Funtrab Itinerante estará presente com a disponibilização de serviços de intermediação de mão de obra com encaminhamento ao mercado de trabalho e também conta com a parceria da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) que realizará atendimentos à população.

O evento ocorrerá das 9h às 16h no salão da Associação – na avenida Marinha, 725 Coophavila II.