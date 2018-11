A Força Aérea Brasileira (FAB) vai abriu, na última segunda-feira (19), as inscrições para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados (QOCon). São mais de 400 vagas de nível superior para profissionais da área de saúde, além de assistente social.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro nas localidades constantes no Aviso de Convocação. Todas as informações estão disponíveis no endereço eletrônico http://www3.fab.mil.br/quadro_de_oficiais_temporarios.php

Há oportunidades para diversas especialidades de médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e, também, para profissionais formados em serviço social e terapia ocupacional. Para detalhes das vagas, basta consultar o Anexo C do Aviso de Convocação.

Requisitos

Entre as condições para participar do processo seletivo tem que ser brasileiro nato, voluntário e possuir menos de sete anos de efetivo serviço prestado a qualquer uma das Forças Armadas, dentre outras.

A Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP) orienta a todos os interessados na vaga, a ler atentamente o ‘aviso de convocação’ e a prestar atenção nos ‘requisitos específicos’ para que a inscrição seja aceita. É importante verificar, também, os documentos obrigatórios para a inscrição, bem como os necessários para a Avaliação Curricular.