A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece, nesta quarta-feira (29), vagas para acompanhante de idosos, assistente administrativo, eletricista de veículos, técnico de planejamento de obras.

Para a vaga de acompanhante de idosos, o profissional irá acompanhar uma senhora em suas atividades, em academia, banco, supermercado, entre outras. É necessário ter CNH B. Também deverá preparar as refeições. É necessário ter experiência comprovada em Carteira e ensino médio completo. O salário é de R$ 1.200 e vale transporte.

Para a vaga de assistente administrativo para obras civis é necessário conhecimento em rotinas de departamento de pessoal como: admissão, demissão, homologação, dentre outras do setor, recrutamento e seleção de cursos operacionais de obra. Ter conhecimento em Pacote Office e experiência como administrativo em canteiro de obra. Deve ter ensino médio completo. O salário é de R$ 1.600 (salário negociável) com benefícios: Vale transporte e outros que serão informados no ato da entrevista.

Já a vaga de eletricista de instalações de veículos automotores, o profissional irá fazer as instalações elétricas dos automóveis, veículos de passeio, carro-forte. Deve ter experiência na função, ensino médio incompleto, O salário oferecido é de R$ 1.500. Benefícios: vale transporte, vale almoço e vale alimentação

Para a vaga de técnico de planejamento de obras, o profissional atuará no desenvolvimento e acompanhamento de rotinas referentes ao planejamento de obras, também irá elaborar relatórios de planejamento e acompanhamento do cronograma físico. É necessário experiência na área, disponibilidade para viagens e para residir em alojamento coletivo fornecido pela empresa, junto aos demais técnicos. Ter conhecimento em pacote office (Excel e Word), MS Project e Primavera. Possuir formação em Técnico em Edificações ou Engenharia Civil (apenas estas formações). O salário oferecido é de R$ 3.000 com benefícios: vale alimentação no valor de R$ 150, café da manhã, almoço e jantar e alojamento coletivo.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa), munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.