A ação tem como objetivo a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Nesta terça-feira (6), acontece mais uma ação do Dia “D”, que é o DIA de Inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho. A ação é uma parceria entre Ministério do Trabalho e Emprego (MTb) Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/SRTE/MS, Fundação Social do Trabalho – FUNSAT e Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul – FUNTRAB.

A ação será realizada durante o dia na sede da Fundação Social do Trabalho – Funsat, o objetivo do evento é promover a inserção dessa parcela da população no mercado de trabalho com ações espalhadas em todo o País.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, a ideia é que se torne uma prática regular a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho .

“Além das ações que realizamos para fomentar as vagas para PCD, precisamos que os empresários junto a suas empresas, tenham essa consciência de ofertar em seu quadro de funcionários vagas para pessoa com deficiência”, ressaltou o titular da pasta da Funsat.

Ainda conforme frisa o diretor-presidente da Funsat, a agência de emprego da Funsat neste dia D será voltada somente para o atendimento as pessoas com Deficiência e dos beneficiários do INSS, uma determinação do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

Vagas como Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Produção, Advogado e Ajudante de Carga e Descarga serão umas das vagas disponíveis nesta terça-feira (6).

A Funsat oferece atendimento aos trabalhadores com deficiência ao mercado de trabalho com o objetivo de oportunizar trabalho e emprego para as pessoas com deficiência e subsidiar os empregadores para atender os pré-requisitos exigidos pela legislação.

O atendimento é destinado aos trabalhadores com deficiência física, visual, auditiva, intelectual e sensorial, não impeditiva ao exercício de atividade laboral que buscam uma vaga de trabalho.

Documentos necessários – Para fazer a cadastro é preciso apresentar carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e laudo médico com a especificação do CID.

O evento será realizado das 7 às 17 horas na Fundação Social do Trabalho – FUNSAT.

Serviço:

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Mais informações no telefone (67) 3314-3089