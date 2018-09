A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta segunda-feira (3), algumas vagas para pessoa com deficiência (PCD). Entre as oportunidades oferecidas estão vagas para Advogado, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Produção e Vigilante.

Para a vaga de Advogado, o profissional irá analisar e acompanhar processos, participar de audiências, realizar acordos, peticionar, alimentar sistemas, atender clientes e demais atividades correlatas as áreas administrativas e jurídicas. Deve ser diplomado. Poderá ocupar a vaga a pessoa que seja cadeirante parcial, com ostomia, nanismo, surdez bilaterial ou parcial, membros superiores, inferiores ou amputação. Ter experiência comprovada e possuir OAB. O salário oferecido é de R$ 2.653,74, mais vale transporte e assistência médica e odontológica.

Já a vaga para Auxiliar Administrativo, o profissional irá executar atividades administrativas e recepção. Elaboração de planilhas e documentos diversos, lançamentos de dados no sistema específico e conferência de documentos. Pode ocupar a vaga com a pessoa com nanismo, ostomia ou amputação membros inferiores. O salário oferecido é de R$ 1.241. Benefícios: vale transporte, assistência médica, seguro de vida e ticket alimentação no valor de R$ 443.

Para a vaga de Auxiliar de Produção, o profissional irá preparar material e abastecer a linha de produção, organizar área de serviço e outras atividades correlatas. O candidato deve ter disponibilidade de horários. Para se candidatar à vaga, a pessoa deve o seguinte tipo de deficiência: surdez bilaterial parcial ou total, um membro superior, mental/intelectual, parcial ou baixa visão. Escolaridade exigida é o fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 1.000, mais vale transporte, ticket alimentação e personal card.

Para mais informações sobre as vagas o candidato deve procurar a sede da Funsat na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa), ou pelo telefone (67) 3314-3089.