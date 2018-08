As vagas exigem diversos níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento

Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) está oferecendo várias oportunidades de emprego em Campo Grande. As vagas exigem diversos níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Para os interessados, confira as oportunidades abaixo;

Analista de Recursos Humanos (1); auxiliar contábil (1); auxiliar de vidraceiro (1); azulejista (5); chefe de contabilidade – técnico (1); costureira de máquinas industriais (1); cozinheiro de restaurante (2); eletricista (1); empregado doméstico diarista (1); garçom (10); gerente de coordenação de marketing (1); mecânico (1); nutricionista (2); operador de pá carregadeira (1).

Ainda tem vagas para operador de suporte técnico – telemarketing (50); Operador de telemarketing receptivo – aprendiz (60); operador de telemarketing receptivo (100); pedreiro (10); pintor de alvenaria (1); serralheiro (50); servente de obras (10); soldador (1); sushiman (1); técnico de apoio ao usuário de informática – helpdesk (2); técnico em nutrição (2) e trabalhador rural (1).

As oportunidades também valem para pessoas com deficiência e as vagas são para; advogado (1); ajudante de carga e descarga de mercadoria (1); atendente de lanchonete (3); atendente de lojas (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar de estoque (3); auxiliar de linha de produção (9); auxiliar jurídico (1); bilheteiro de cinema (1).

As vagas ainda são para; estoquista (1); operador de telemarketing ativo e receptivo (5); promotor de vendas (1); repositor de mercadorias (2); servente - construção civil (5) e servente de obras (2).