Funsat realiza atendimentos em dois bairros neste sábado

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a Associação Pestalozzi de Campo Grande, levará atendimento do balcão de emprego na vila Esplanada e no bairro Santa Emília, neste sábado (20).

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Para cadastro e encaminhamento de vagas, o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.

Serviço – O atendimento na Seleta será das 8 às 13 horas, a Seleta está localizada na Rua Pedro Celestino 3283 – Vila Esplanada.

Na região do Lagoa o atendimento será realizado das 8 às 13 horas, na Escola Municipal Professora Tereza Rodrigues que está localizada na Rua Cel. Adauto Barbosa nº 350 – Bairro Santa Emília.