A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza processo seletivo de candidatos para trabalharem em restaurante que irá inaugurar no Shopping Bosque dos Ipês. O restaurante faz parte de uma rede brasileira de steakhouses com conceito americano, presente em onze estados do Brasil. A previsão de inauguração desta unidade em Campo Grande é em dezembro deste ano.

A rede chega na cidade com 30 novas oportunidades de emprego para profissionais do ramo alimentício. Os cargos oferecidos vão desde, cozinheiros, auxiliares de cozinha, atendentes até gerente geral. O restaurante oferece oportunidade de carreira, carteira assinada, assistência médica, treinamentos e outros benefícios.

Os profissionais interessados devem comparecer à Funsat até a próxima quinta-feira (01) munidos de documentos e currículo. As primeiras entrevistas já acontecerão a partir de quinta-feira na sede da Funsat, durante os períodos da manhã e tarde. Os candidatos devem ter em mãos documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de trabalho, para preenchimento de cadastro e encaminhamento ao processo seletivo.

Requisitos

É importante ressaltar que os interessados devem se atentar aos requisitos solicitados para as vagas abertas. Para concorrer aos cargos é necessário ser maior de 18 anos, ter ensino médio cursando ou completo, disponibilidade de horário – inclusive para finais de semana e feriados.

Além de ser necessário experiência de 6 meses em restaurante ou lanchonete é importante ter os documentos necessários para contratação em dia, para que caso venham a ser contratados não prejudique o processo de admissão que deve ocorrer até o fim do mês de novembro.

De acordo com o restaurante, estão sendo disponibilizadas vagas para os cargos de:

Auxiliar de cozinha (8 vagas)

Atribuições: Preparação de todos os pratos e higienização das áreas de preparo de alimentos.

Remuneração: R$ 1.065,00 e benefícios: vale transporte mais benefícios que serão informados na entrevista.

Cozinheiros (5 vagas)

Atribuições: Preparação de todos os pratos e higienização das áreas de preparo de alimentos.

Remuneração: R$ 1.065,00 e benefícios: vale transporte, mais benefícios que serão informados na entrevista.

Atendente de lanchonete (8 vagas)

Atribuições: Atendimento aos clientes nas mesas, limpeza e organização.

Remuneração: R$ 1.065,00 e benefícios: Vale transporte, mais benefícios que serão informados na entrevista.

Garçom (5 vagas)

Atribuições: Preparação de todos os pratos e higienização das áreas de preparo de alimentos.

Remuneração: R$ 1.065,00 e benefícios: vale transporte, mais benefícios que serão informados na entrevista.

Auxiliar administrativo (1 vaga)

Atribuições: Com experiência em controle de ponto, folha de pagamento, documentação em geral.

Salário: R$ 1.200,00 (salário com base na média do mercado) e benefícios: vale transporte e mais benefícios que serão informados na entrevista.

Gerente de Restaurante (3 vagas)

São 3 vagas, sendo uma para Gerente de Cozinha, uma para Gerente de Salão e outra para Gerente Geral.

Atribuições: Experiência em administrar equipes, controlar estoque, fazer os pedidos e manter contato com os clientes.

IMPORTANTE: Deve ter experiência em restaurante e disponibilidade para viagens.Salário: R$ 1.500,00 (média salarial do mercado – valor inicial e negociável) e benefícios: vale transporte e benefícios que serão informados na entrevista.