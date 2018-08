Acontecerá no dia 30 de agosto, às 14 horas, na sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat), um workshop de palestras para o trabalhador, organizado pela fundação em parceria com a prefeitura - o evento integra as comemorações dos 119 anos de Campo Grande.

A ação promovida é articulada com o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), da Secretária de Assistência Social e objetiva a execução de atividades de promoção, elevação profissional e acesso a política publica de emprego e renda aos trabalhadores desempregados ou em situação de vulnerabilidade social para inserção e reinserção ao mundo do trabalho.

A programação é aberta para os trabalhadores que acessam os serviços da Agência Pública de empregos da Funsat.

Inscrição para a palestra

Os interessados devem fazer a inscrição na Coordenadoria de Qualificação da Funsat, de 21 a 27 de agosto, das 7h30 às 10 horas e das 13h30 às 16 horas, no 1º andar – sala 1. Para a inscrição é necessário apresentar os documentos pessoais: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS ou NIS e comprovante de residência. Ter idade igual ou superior a 18 anos.