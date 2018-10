A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece 400 vagas para início imediato em empresa de grande porte no ramo de telecomunicação, para quem está em busca de emprego. A seleção dos candidatos será feita nos dias 8 e 9 de outubro diretamente na sede da instituição.

Ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no período da tarde ou da noite, são os requisitos necessários para candidatar-se a uma das vagas. Não é exigida experiência profissional.

A empresa oferecerá: auxílio creche, plano de saúde/odontologia e salário fixo, além de gratificações, para os candidatos aprovados.

Quem estiver interessado deve comparecer na sede da Funtrab, que fica localizada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro -, a partir das 7h do dia 8, segunda-feira, com os documentos pessoais e carteira de trabalho, os homens precisam levar a carteira de reservista.