Boletim de emprego da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) lista 741 vagas de empregoem 29 cidades do Estado. As oportunidades são rotativas, portanto, o interessado tem de procurar a agência de seu município para tentar conquistar a vaga.

Só em Campo Grande foram listadas 309, entre funções de técnico de enfermagem, técnico em segurança do trabalho, vendedor pracista, vigilante, entre outras. A agência fica na Rua 13 de Maio, 2773. No interior, há auxiliar de escritório, nutricionista, açougueiro, balconista, analista de sistemas, vendedor, auxiliar de pessoal.

As cidades com vagas são Campo Grande, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde do Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.