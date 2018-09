A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece, nesta semana, 27 vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCD) com exigências de nível fundamental e médio. Confira os requisitos, salários e benefícios:

Nível fundamental

Auxiliar de limpeza – Uma vaga para candidatos com experiência ou conhecimentos em limpeza e organização de quartos, suítes e áreas sociais, reposição e controle de frigobar. Fazer a organização do material diário de trabalho. Ter ensino fundamental incompleto e seis meses de experiência não comprovada em Carteira. Além do salário de R$ 1.500,00, a contratante oferece vale-transporte, assistência médico-odontológica, convênio farmácia e refeição no local.

Nível médio

Auxiliar administrativo – Uma vaga para fazer cadastro, atendimento ao público, com informática básica. Ter ensino médio incompleto e seis meses de experiência não comprovada em Carteira. Salário de R$ 1.130,00 mais vale-transporte.

Auxiliar de linha de produção – Três vagas para abastecer linhas de produção e alimentar máquinas. Ter ensino médio incompleto e seis meses de experiência não comprovada em Carteira. Além do salário de R$ 1.067,00 a contratante oferece vale-transporte, tíquete-alimentação, assistência médica, seguro de vida, lanche e almoço no local.

Operador de telemarketing ativo – Dez vagas para realizar vendas de planos de telefonia e trabalhar com metas. Ter ensino médio completo e não exige experiência anterior. Pagamento quinzenal de R$ 450,00 mais vale-transporte e tíquete-alimentação (salário mais comissão/convênios/parcerias).

Porteiro – Uma vaga para cuidar de portaria, controlar fluxo de pessoas, identificar, orientar e encaminhar para os lugares desejados. Ter ensino médio incompleto e seis meses de experiência comprovada em Carteira. Salário de R$ 1.200,00 mais vale-transporte e vale-alimentação.

Vendedor interno – Duas vagas para realizar vendas de bebidas, sucos e refrigerantes, energéticos, dentre outros serviços da ocupação. Ter ensino médio completo e não há exigência de experiência. Salário de R$ 1.246,00 mais vale-transporte, tíquete-alimentação e adicional de produtividade.

As Pessoas com Deficiência (PCD) interessadas em concorrer às vagas, devem comparecer à Rua 13 de maio, 2.773, munidas de RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas e retirar a senha para atendimento preferencial.