Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (5) o gabarito preliminar da prova escrita do concurso público do corpo de bombeiros. Os candidatos podem conferir as respostas a partir da página 4 do DOE .

Os recursos podem ser impostos entre as 8h dessa quarta-feira e às 17h do dia 06 de setembro de 2018, por meio do site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), acessando a área do candidato.

Abstenção

As provas aconteceram no último domingo (2) e dos 13.545 inscritos 3.273 não fizeram a prova, o que representa um índice de abstenção de 24% na primeira etapa do certame. Para os cargos de Oficial o índice de abstenção ficou em 24% e o de Soldado em 20%.

De 11.379 inscritos para o cargo de Soldado BM, 2.821 deixaram de comparecer. Já para os cargos de Oficial que totalizava 2.166 inscritos, sendo, 923 para o cargo de Oficial, 1.149 para o cargo de Oficial Especialista, e 94 inscritos para o cargo de Oficial de Saúde, o registro foi de 452 candidatos faltosos.

Outros 18 candidatos foram desclassificados por manterem/esquecerem seus respectivos aparelhos celulares ligados, ou portarem algum tipo de equipamento com sinal sonoro.