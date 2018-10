Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (4), pelo governo estadual, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), o edital do concurso público para professores e servidores administrativos. Os salários para nível fundamental com jornada de 40h serão de R$ 1.067, e para os cargos de docentes com jornada de 20h serão de R$1.851.São 500 vagas de agentes de limpeza, agentes de merendas e assistentes educacionais e outras mil vagas de professores.

A distribuição das vagas será para o cargo de professor, na função docência, (nos níveis de ensino fundamental e/ou de ensino médio) nas seguintes áreas de atuação/disciplinas: arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, português e literatura, matemática, química e sociologia. Os profissionais que vão concorrer aos cargos de docente vão passar pela prova escrita, discursiva e prova de títulos.

As inscrições começam hoje por meio do site www.funrio.org.br até 4 de novembro. Segundo o edital, as provas serão aplicadas em Campo Grande e Dourados e as datas e horários serão divulgados posteriormente.

Confira o Edital no Suplemento-SED publicado hoje neste link.