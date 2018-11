O IEL está com 17 vagas em aberto para estágio e uma vaga para emprego em Campo Grande. Para estágio, são 16 vagas, sendo 15 para acadêmicos de 10 cursos superiores e uma para estudante do Ensino Médio. Os interessados podem enviar currículos nos [email protected] (Ensino Médio), [email protected] (Ensino Superior) e [email protected] (emprego).

Entre as mais procuradas pelos empregadores há quatro vagas para o curso superior de publicidade e propaganda, quatro para o curso superior de administração e três para o curso superior de ciências contábeis. Há ainda uma vaga para estudante da 1ª série ou da 2ª série do Ensino Médio, que oferece bolsa de R$ 500,00 e auxílio transporte de R$ 150,00 para trabalhar das 8 às 12 horas.

A vaga de emprego é para gerente de confeitaria e exige experiência com gestão de equipe do ramo alimentício. O horário de trabalho é de segunda-feira a sábado, das 12 às 20 horas, com salário de R$ 1,8 mil, além de vale transporte e cesta básica.

Confira abaixo a relação de vagas para estágio em Campo Grande: