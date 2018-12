O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu concurso público para professores do ensino básico, técnico e tecnológico em sete diferentes áreas. São oferecidas 18 vagas que serão distribuídas nos dez campi da instituição, de acordo com a necessidade e a ordem de classificação dos aprovados.

O e dital de abertura do certame está publicado na Central de Seleção do IFMS .

A remuneração por 40 horas de trabalho semanais varia entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, dependendo da titulação do candidato, e é acrescida de auxílio alimentação mensal de R$ 458,00. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, que impede o exercício do docente em outra atividade pública ou privada.

Para concorrer, é necessário ter, entre outros requisitos, a formação superior prevista no edital. É preciso ainda estar quite com as obrigações militares e eleitorais, ter idade mínima de 18 anos e apresentar certidões negativas (cível, criminal, militar, entre outras). Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros.

Inscrições

Deverão ser feitas entre os dias 6 e 25 de fevereiro, na Página do Candidato da Central de Seleção. A taxa é de R$ 150,00 e poderá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil.

O edital prevê isenção do pagamento da taxa de inscrição para doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) do Governo Federal.

Ao fazer a inscrição, o candidato fica ciente de que poderá exercer as atividades em uma das dez unidades do IFMS, localizadas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato dependerá da sua classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo.

Concurso Público

Será composto por provas objetiva, de desempenho didático, e de títulos e análise curricular.

O conteúdo programático e a bibliografia de cada área/subárea serão publicados até o dia 10 de janeiro, na Central de Seleção do IFMS.

A previsão é que o resultado do concurso público seja divulgado em junho. Em caso de dúvida sobre o certame, o e-mail de contato é o [email protected]