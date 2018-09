Nesta quarta-feira (12) o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou, o edital de abertura do concurso público para técnico-administrativos em educação. O documento está disponível na Central de Seleção.

Para cargos de nível superior, são ofertadas 23 vagas para Administrador, Contador, Engenheiro Civil, Médico/Psiquiatra, Pedagogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo em Gestão Pública e Tecnólogo em Gestão de Finanças.

Também foram abertas 20 vagas para os seguintes cargos de nível médio: Assistente em Administração, Técnico em Agropecuária, Contabilidade, Edificações e Tecnologia da Informação, e Técnicos de Laboratório, nas áreas de Agropecuária, Biologia, Eletrotécnica e Mecânica.

O IFMS reserva 20% das vagas a candidatos negros e 5% a pessoas com deficiência, conforme previsto pela legislação.

A distribuição das vagas e a titulação exigida em cada cargo constam no edital de abertura do concurso.

Inscrições

Poderão ser feitas entre 21 de setembro e 14 de outubro, pela Central de Seleção. Como as provas serão aplicadas em períodos diferentes (manhã e tarde), os candidatos poderão optar em concorrer a um cargo de nível superior e a um de nível médio.

As taxas de inscrição são de R$ 130,00 (superior) e R$ 90,00 (médio), e poderão ser pagas até 15 de outubro, exclusivamente no Banco do Brasil.

Poderão solicitar isenção do valor aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os doadores de medula óssea, que comprovarem por meio de documento já terem feito a doação, conforme regras dispostas no edital do concurso.

Os pedidos de isenção poderão ser feitos de 21 a 25 de setembro, no ato da inscrição. O passo a passo está também disponível no edital.

Cargos

A carga horária de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, com exceção da vaga para Médico/Psiquiatra, que é de 20 horas por semana.

A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de segunda a sábado, de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades do IFMS.

A remuneração inicial é de R$ 4.638,66 para os cargos de nível superior e de R$ 2.904,96 para os de nível médio, já incluso o valor do auxílio alimentação.

O servidor poderá ter benefícios como auxílio transporte e pré-escolar, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação em vigor.

Prova

Será objetiva de caráter classificatório e eliminatório, composta de 50 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos.

A data provável da prova é 20 de janeiro de 2019, sendo que a aplicação será feita exclusivamente em Campo Grande, no período da manhã para todos os cargos de nível médio, e à tarde para os de nível superior.

A homologação do resultado final está prevista para março do ano que vem.

A escolha da unidade de lotação pelo candidato aprovado dependerá da sua classificação no concurso e da opção que fizer quando for convocado para o provimento do cargo. O IFMS possui campi nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected]