Concurso dos administrativos da Educação Básica de Mato Grosso do Sul oferta de 500 vagas que serão distribuídas em diversas cidades do interior do estado. As inscrições para o concurso encerra na sexta-feira (16). São ofertadas 178 vagas para agente de limpeza, 168 para agente de merenda, e 154 para assistente de atividades educacionais.

Para as vagas destinadas aos agentes de limpeza e merenda, o salário é de R$ 1.067,65 para jornada de trabalho de 40h semanais. O requisito de escolaridade exigido é o ensino fundamental completo, e o valor da inscrição é de R$ 81,06.

As vagas ofertadas para assistente de atividades educacionais têm como requisito de escolaridade o ensino médio completo com salário de R$ 1.323,89 para carga horária de 40h semanais, e o valor da inscrição é de R$ 135,10.

As inscrições encerram às 23h59 de sexta-feira e devem ser feitas no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio De Janeiro (Funrio).

Isenção

Os candidatos que preencheram requerimento solicitando isenção na taxa de inscrição devem aguardar a publicação dos resultados no dia 23 de novembro. A partir da publicação, será aberto prazo de 48 horas para os candidatos que tiveram a solicitação indeferida efetuem o pagamento da taxa. A retificação do cronograma foi publicada na edição nº 9.777 do Diário Oficial do Estado (DOE).