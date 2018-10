Encerra nesta terça-feira (16), as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Angélica. O concurso oferece 31 vagas para novos profissionais. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental, médio ou superior completo.

As vagas são para Nutricionista II - NASF (1); Psicólogo II - NASF (1); Fisioterapeuta - NASF (1); Assistente de Planejamento (1); Cuidador de Idoso (4); Secretária Escolar (3); Operador de Máquinas (1); Cozinheira (5); Copeira (1); Tratorista (1); Motorista de Ônibus (1); Trabalhador Braçal (5); Vigia (2); Pintor (1) e Gari (3).

Os contratados atuarão em jornadas de 40 horas semanais e a remuneração varia entre R$ 993,75 e R$ 3.210, de acordo com a função desejada. As inscrições estão sendo realizadas por meio da internet (www.valeconsultoriaeassessoria.com). A taxa de participação varia entre R$ 30 e R$ 45, também de acordo com a vaga.