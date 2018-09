Foi publicado no Diário Oficial da Capital (Diogrande) desta segunda-feira (3) o Edital n. 02/2018-01, que prevê a seleção de estagiário para desenvolver atividades remuneradas no Executivo Municipal. São 14 vagas distribuídas para acadêmicos de graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Conforme o edital, para participar da seleção, os acadêmicos deverão estar cursando do quarto ao penúltimo semestre dos cursos mencionados acima, para ocuparem as vagas no período matutino ou vespertino.

O valor da remuneração da bolsa de complementação educacional será de R$ 954, mais vale-transporte (cartão magnético) e seguro de vida.

A inscrição deverá ser realizada via internet, a partir das 10h do dia 4 de setembro até as 17h do dia 6 de setembro de 2018, através do portal www.pmcg.ms.gov.br , no link “Programa Municipal De Estágio”. Onde candidato preencherá formulário de informações cadastrais e curriculares, o qual servirá como documento comprobatório de inscrição, razão pela qual deve ser impresso a sua ficha de inscrição. Não será cobrada taxa de inscrição. A prova escrita objetiva ainda não tem data e local definido.

Sobre as vagas

Os estagiários selecionados, dentro do quantitativo de vagas ofertadas (2- Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, 4 - Pedagogia, 4 - Psicologia e 4 Serviço Social), serão admitidos em caráter de estágio remunerado temporário, pelo prazo de seis meses podendo ser prorrogado mediante necessidade da administração pública, respeitado o limite legal permitido.

Os candidatos admitidos em caráter de estágio e assinarão o termo de compromisso de estágio remunerado sob o regimento do estagiário, com carga horária de 20 horas semanais. Os estagiários que interromperem o curso de nível superior serão automaticamente desligados.