Encerram neste domingo (14) as inscrições para o concurso IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul) para cargos de nível médio e superior.

Para os cargos técnicos administrativos de nível superior são ofertadas 23 vagas a serem exercidas em uma das unidades do IFMS, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã ou Três Lagoas, condicionado à classificação e à disponibilidade de vagas. Já para o nível médio são ofertadas 20 vagas, mesmos municípios.

Com carga horária de 20h ou 40h semanais, os selecionados devem receber remuneração entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de auxílio-alimentação de R$ 458. A taxa de participação varia entre R$ 90 e R$ 130. Este Concurso, com validade de dois anos, compreenderá de Prova Objetiva, prevista para o dia 20 de janeiro de 2019, na cidade de Campo Grande.

Mais detalhes sobre o processo podem ser consultadas através deste link.