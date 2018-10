O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está recrutando estudantes de Campo Grande e Três Lagoas para seu processo seletivo simplificado. O objetivo é formar cadastro reserva para o programa de estágio da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS).

Podem se candidatar alunos matriculados a partir do terceiro semestre nos cursos superiores de Administração; Análises de Sistemas; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências da Computação; Ciências Econômicas; Comunicação Social – habilitações Jornalismo, Publicidade e Propaganda; Direito; Engenharias (Civil, da Computação, de Controle e Automação, de Meio Ambiente, Produção, Elétrica, Mecânica e Sanitária e Ambiental; Processamento de Dados e Sistemas de Informação, de acordo com os requisitos apresentados no edital.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente até o dia 31 de outubro das 8h às 17h (horário de Mato Grosso do Sul) na sede do CIEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 210/220, Jardim dos Estados, Campo Grande. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar o formulário de inscrição, disponível no site da MSGÁS -www.msgas.com.br - impresso, devidamente preenchido e assinado, juntamente com os documentos exigidos no edital. Para os candidatos residentes no interior, as inscrições deverão ser feitas via e-mail, no endereço eletrônico: [email protected]

O resultado final será divulgado no site da MSGÁS (www.msgas.com.br) e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme cronograma previsto.

Entre os benefícios previstos na Lei do Estágio incluem-se bolsa-auxílio e auxílio-transporte, para jornadas diárias de 4 ou 6 horas, que deverão ser cumpridas de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da MSGÁS. As vagas são destinadas as unidades de Campo Grande e Três Lagoas.