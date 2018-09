As inscrições estão abertas até o dia 8 de outubro com salários de até R$ 3,6 mil reais

O Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS), em Mato Grosso do Sul prorrogou as inscrições para Processo Seletivo.

O edital informa a remuneração por hora: R$ 82 para médicos; R$ 11,11 para técnico e R$ 21,33 para enfermeiro. Considerando a carga horária máxima, de 44 horas semanais, os salários podem chegar a R$ 3,6 mil.

As inscrições podem ser feitas até dia 08 de outubro de 2018, com taxas de R$ 47 para empregos do nível de ensino médio e R$ 74 para nível de ensino superior, pelo site ou pelo aplicativo do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), banca organizadora que realiza o Certame.

O edital e as informações estão no: https://www.ibade.org.br/Concurso/387/Inicio