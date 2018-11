Mato Grosso do Sul abriu 1.122 novos postos de trabalho no mês de outubro, conforme atestam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)), órgão ligado ao Ministério do Trabalho. É o melhor desempenho para o mês nos últimos cinco anos, segundo levantamento feito pela Coordenadoria de Estatísticas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). No acumulado do ano já são 8.100 novos empregos formais.

Foram admitidos 19.080 trabalhadores e 17.958 demitidos, o que resultou no saldo de 1.122. Os setores com mais destaques positivos são comércio (697), indústria de transformação (508) e serviços (288). No acumulado do ano a agropecuária apresenta a primeira posição em criação com 2.524 novas vagas, seguida pela indústria de transformação com 2.435 novos postos.

Num detalhamento mais apurado dos subsetores, o comércio varejista teve o melhor desempenho com 568 novas vagas, enquanto o comércio atacadista fechou com 129. Na indústria, destaque para a indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (323 vagas) e nos serviços dois subsetores viveram momentos adversos: enquanto o subsetor de comércio e administração de imóveis, valores imobiliários e serviços técnicos abriu 547 vagas, o subsetor de serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação fechou 519.

Entre os 13 principais municípios sul-mato-grossenses, apenas três apresentaram saldo negativo de geração de empregos formais em outubro: Amambai (-5), Dourados (-86) e Rio Brilhante (-35). Os destaques positivos são: Campo Grande (709), Nova Andradina (101) e Naviraí (92).

Mato Grosso do Sul ficou em segundo lugar na região Centro-Oeste, com variação positiva de 0,22%, atrás apenas de Mato Grosso que teve índice de 0,27%. Em nível nacional o resultado também foi bom. O Brasil criou 57.733 vagas de emprego com carteira assinada em outubro, cravando o quarto mês consecutivo de saldo positivo.