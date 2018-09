Os merendeiros que ficaram na colocação 255ª a 269ª do Processo Seletivo Simplificado para contratação, por prazo determinado, foram convocados pela prefeitura de Campo Grande. Os selecionados devem apresentar ou entregar os documentos necessários conforme está no Edital n. 01/2018-01, publicado no Diário Oficial da Capital (DIOGRANDE) n. 5.191, de 2 de abril de 2018.

Aos novos profissionais caberá o preparo das refeições destinadas aos alunos durante o período em que permanecer na escola ou Centro de Educação Infantil (Ceinf). O profissional deverá seguir o cardápio do dia estabelecido pelas nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Será função também distribuir a merenda de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene, no horário indicado pela direção da unidade escolar e a organização, manutenção, limpeza e conservação da cozinha, bem como de outros ambientes existentes na unidade escolar.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do presente processo seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Os selecionados devem a comparecer no dia 20 de setembro, às 14h, na Semed localizada na rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.