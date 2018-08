São 47 vagas e as inscrições começam nesta quinta-feira (23)

Começam nesta quinta-feira (23) as inscrições para o novo concurso público para os cargos de analista e de técnico do Ministério Público da União (MPU). O órgão divulgou o edital de abertura com a oferta de 47 vagas e, ainda, formação de cadastro de reserva.

A seleção oferece 36 vagas para Analista e 11 para Técnico, distribuídas entre 14 estados e no Distrito Federal (DF). Há reserva para candidatos com deficiência e para candidatos negros.

O concurso está sendo organizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cesp/UnB) que informa aos interessados que as inscrições devem ser feitas por site da instituição . O prazo começa no dia 23 de agosto e vai até 10 de setembro. A taxa é de R$ 60,00 para Analista e R$ 55,00 para Técnico.

As provas objetivas do concurso acontecerão na data provável de 21 de outubro, para todos os candidatos, nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal (DF). Já a prova discursiva ocorre somente para os inscritos ao cargo de Analista, na mesma data.

Cargos

Analista – Para o cargo de analista, na especialidade direito, o candidato deverá possuir diploma de curso de graduação de nível superior em direito. A remuneração é de R$ 11.259,81 e a jornada de trabalho, de 40 horas semanais.

Técnico – Para concorrer à vaga de técnico do MPU, na especialidade administração, o candidato deverá apresentar certificado de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau). A remuneração é de R$ 6.862,72, também para jornada de 40 horas semanais de trabalho.