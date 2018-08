A vítima foi morta com duas facadas no pescoço

O assassinato de Heberson Júnior Cavalcante de Almeida, pode ter motivo passional. Segundo informou o delegado Rodolfo Daltro, responsável pelas investigações sobre o caso, a possibilidade não é descartada no inquérito. A vítima foi morta com duas facadas no pescoço e encontrado em uma obra na última segunda-feira (13).

De acordo com Dourados News, o corpo da vítima estava em um conjunto de quitinetes em obra, em Dourados. Ele morava em Campo Grande, contudo, havia ido para o município passar uns dias.

O veículo Heberson ainda não foi encontrado pela polícia. Conforme o site de notícias, a suspeita inicial era de latrocínio, que também não foi descartada.

Segundo Dourados News, as oitivas já estão sendo realizadas, assim como também o levantamento das gravações das câmeras de segurança que tem próximo ao local do homicídio.

A vítima havia desaparecido na última sexta-feira (10), depois de sair para jantar com amigos. O corpo de Heberson foi encontrado com as mãos e pés amarrados. Ainda conforme as informações do Dourados News, os indícios apontam que o rapaz teria tentado se defender do agressor.