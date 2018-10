Os nomeados terão cargo efetivo no quadro permanente de pessoal

Nesta quarta-feira( 24), foi publicado o edital com a nomeação de candidatos aprovados em concurso público da Câmara Municipal de Campo Grande. Os nomeados terão cargo efetivo no quadro permanente de pessoal da Câmara.

Ao todo, 18 candidatos foram nomeados aos cargos de assistente administrativo, técnico legislativo, técnico administrativo, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho e redator. O concurso teve 70 vagas em disputa para os cargos com salários que variam entre R$ 1,6 mil a R$ 2,8 mil, com carga horária de 30 horas semanais.

Confira a lista de nomeados:

Ismael Dominguez Braga

Rafael Moraes Correa

Uesler Fialho De Souza

Gabriel Franco Vieira

Thiago De Oliveira Andrade

Gabriel Pereira De Oliveira Alencar

Graziela De Oliveira Coppes

Emerson Ribeiro Da Silva Do Nascimento

Raquel Mirieli De Arruda Silva

Bianca Josetti Da Cunha

Miguel Antonio Batista Maia

Matheus Moreira Pirolo

Thais Regina Olivieri De Oliveira

Igor Franco Godoy Dorsa

Júlio César Pereira Da Silva

Lindiane Zotti Dos Santos

Avelino Dos Santos Rodrigues

Cristiane De Almeida Neves Xavier