As inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Sidrolândia terminam no dia 17 de setembro. São 197 vagas com salários entre R$ 856,30 a R$ 11.933,01.

Os interessados dever se inscrever pelo portal da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) no site www.fapec.org/concursos. Os valores das inscrições são de R$ 90, R$ 110 e R$ 135 e a prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 30 de setembro para todos os cargos oferecidos.

O concurso constará de Provas Escritas Objetivas, específicas para cada cargo, nas seguintes modalidades:

Cargo Nível Superior - Nesta modalidade, os cargos são para Advogado, Agente Fiscal de Obras, Agente Fiscal de Posturas, Agente Fiscal de Tributos, Assistente Social, Assistente Social (Saúde), Auditor Fiscal, Auditor, Auditor Médico, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico Clinico Geral, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Psicólogo (Saúde), Psicólogo (Educação) e Terapeuta Ocupacional.

Também há oportunidades para Professor de Agroecologia - Área Rural, Professor Regente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Área Indígena, Professor Regente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Área Rural, Professor Regente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Área Urbana, Professor de Arte – Área Indígena, Professor de Arte – Área Rural, Professor de Arte –Área Urbana, Professor de Ciências –Área Rural, Professor de Ciências – Área Urbana, Professor de Educação Física - Área Indígena, Professor de Educação Física - Área Rural, Professor de Educação Física - Área Urbana, Professor Regente da Educação Infantil - Área Urbana, Professor de Geografia Área Rural, Professor de História - Área Rural, Professor de História - Área Urbana, Professor de Língua Estrangeira (Inglês) - Área Rural, Professor de Língua Estrangeira (Inglês) - Área Urbana, Professor de Língua Materna - Área Indígena, Professor de Língua Portuguesa - Área Indígena, Professor de Língua Portuguesa - Área Rural, Professor de Língua Portuguesa- Área Urbana, Professor de Matemática -Área Indígena, Professor de Matemática -Área Rural, Professor de Mediação Curricular da Educação Infantil – Área Urbana, Professor de Mediação Curricular do Ensino Fundamental (1° Ao 5° Ano) - Área Urbana, Professor Mediação Curricular do Ensino Fundamental (1° Ao 5° Ano) - Área Rural.

Cargo Nível Médio - Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Raio-X, Agente de Vigilância Epidemiológica e Técnico em Vigilância Sanitária. Também para Assistente Administrativo, Assistente de Educação Fundamental e Assistente de Educação Infantil.

Cargo Nível Fundamental completo - Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista, Encanador, Mecânico Especialista, Merendeira, Motorista de ônibus (Transporte Escolar), Motorista Veículo Pesado, Operador de Maquinas Pesadas e Soldador.

Confira o edital do concurso.