As palestras que abordam diversos assuntos serão gratuitas

O curso de cinco dias do Programa Levanta Juventude com palestras que abordam temas como marketing pessoal, dicção, oratória, habilidade comportamental, inteligência emocional, empreendedorismo, criatividade e inovação, está com inscrições abertas.

Voltado para jovens de 15 a 29 anos, o curso é promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude e é totalmente gratuito. As palestras serão ministradas nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 deste mês.

O curso será realizado no espaço Arena Teatro do Shopping Bosque dos Ipês no horário das 13h às 17h.

Serviço:

Para efetuar a inscrição, basta ligar para (67) 3314-3577 ou encaminhar-se à sede da Subsecretaria da Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.