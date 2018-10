A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Educação, publicou nesta segunda-feira (29) o edital n. 09/2018-01, que prevê a abertura de Processo Seletivo Simplificado para seleção de Assistente de Educação Infantil para atendimento à necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação.

O edital prevê a oferta de 800 vagas, sendo 40 delas para candidato com deficiência (PcD). Com salário de R$ 1.200,00, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Para concorrer ao cargo, o candidato precisa comprovar escolaridade de conclusão de Ensino Médio.

Para concorrer, os candidatos poderão inscrever-se gratuitamente através do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas do dia 7 de novembro e às 16 horas do dia 9 de novembro de 2018, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

A presente seleção será realizada em duas etapas denominadas Inscrição Online e Prova de Títulos, sendo esta de caráter eminentemente classificatório.

Entre as atribuições para o exercício da função de Assistente de Educação Infantil estão: participar das atividades institucionais administrativas e pedagógicas; auxiliar e realizar procedimentos de atendimento às crianças da instituição relativos ao bem-estar, tais como: banho, troca de roupas, fraldas, uso do banheiro, escovação, oferecimento de refeições etc.; entre outras.

Os candidatos classificados serão convocados para contratação pelo Município de Campo Grande, para exercício na Secretaria Municipal de Educação, por um período de 12 (doze) meses, na forma dos artigos 292 e 293, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, PODENDO ser renovado por igual período, uma única vez, por conveniência da Administração Municipal.

Quem tiver interesse em conferir o edital, na íntegra, pode acessar a edição n. 5.390 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande