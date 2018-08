A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (09) o Edital n. 09/2018-09, com a convocação dos nove candidatos classificados do processo seletivo simplificado para contratação, por tempo determinado, de operador de telemarketing.

De acordo com o edital, foram convocados os candidatos classificados da 69ª à 77ª colocação. Os candidatos convocados deverão comparecer no dia 13 de agosto de 2018, às 14 horas, na Gerência de Movimentação e Lotação – GEMOL, na Secretaria Municipal de Gestão, Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro – Paço Municipal, Campo Grande/MS, conforme cronograma especificado no anexo único ao edital, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

O Edital n. 09/2018-09 com a relação nominal dos convocados e demais orientações está publicado na edição de hoje (09) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Clique aqui e acesse.