Foi aberto pela prefeitura municipal de Amambaí, o edital seletivo para a contratação de um agente comunitário, e três cargos para cadastro de reserva, conforme consta no edital. O salário será de R$ 1.285,87, para jornada de 40 horas semanais.

Quem for escolhido para o cargo, terá que desempenhar algumas funções, como cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter o cadastro atualizados, orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde, realizar atividades programadas de atenção à demanda espontânea, entre outras atividades.

As inscrições podem ser feitas, exclusivamente, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na rua Sete de Setembro, 3244. A entrega do currículo será nos dias 30 e 31 de outubro, das 7h às 11h, gratuitamente.

O analise curricular será feita dos dias 5 a 9 de novembro. O resultado será disponibilizado no dia 13 de novembro.