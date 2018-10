A Prefeitura de Aparecida do Taboado publicou edital com a pontuação dos candidatos nas provas escritas. Os candidatos podem interpor recurso para a revisão da correção até as 17 horas desta quarta-feira (10).

Os recursos devem ser interpostos no Sistema de Interposição de Recurso disponível no site, acessando a área do candidato. Os aprovados nas provas escritas para os cargos que exigem prova prática, serão convocados em edital para a sua realização. Os candidatos do cargo de recepcionista, que tiveram a prova de conhecimento específico anulada, farão nova prova no dia 28 de outubro.

O concurso oferece 58 vagas com oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 966,88 e R$ 5.352,79.

Confira o resultado das provas escritas no edital, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de MS, a partir da página 70.