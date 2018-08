As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 27 de agosto

O Exército Brasileiro anunciou, nesta quarta-feira (15), o início do processo seletivo para oficial médico temporário especialista, na área da 9ª Região Militar, que compreende Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Segundo a assessoria, devido à movimentação de oficiais de carreira o número de vagas não será divulgado no início do processo. Os salários podem chegar a R$ 7 mil, mais benefícios, segundo a tabela do Ministério da Defesa

Candidatos do sexo masculino devem possuir altura mínima de 1,60m e mulheres de 1,55m. Além disso, devem ser brasileiros natos e atender outras exigências previstas no aviso de convocação, a ser divulgado até 27 de agosto de 2018.

A seleção será composta de inscrição eletrônica, avaliação curricular e inspeção de saúde.

Há previsão de vagas para médicos especialistas com residência médica em anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia torácica, cirurgia cardiovascular, cirurgia plástica, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, geriatria, ginecologia/obstetricia, hematologia, neurologia, neurocirurgia, mastologia, oftalmologia, ortopedia (sub especialidades), otorrinolaringologia, oncologia clínica, oncologia cirúrgica, pediatria, psiquiatria, reumatologia e urologia.

As inscrições devem ser feitas entre 27 de agosto a 4 de setembro, no site do Exército Brasileiro. As vagas serão para o Hospital Militar de Área de Campo Grande.