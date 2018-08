Quem tem o desejo de estudar e não quer perder a chance de iniciar um curso superior ainda no 2º semestre, pode contar com o auxílio do Quero Bolsa, principal plataforma de inclusão de alunos no ensino superior. Atualmente estão disponíveis 16 mil bolsas de estudos em 53 instituições de ensino de Mato Grosso do Sul. Válido até o final do curso, o benefício pode chegar a 80% de desconto em mensalidades de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância (EaD).

Desde sua criação em 2012, a empresa já matriculou mais de 300 mil estudantes brasileiros, possibilitando que terminem os estudos sem contrair dívida com a instituição de ensino ou necessitem recorrer a financiamentos estudantis.

Para obter a bolsa de estudo, o interessado primeiramente precisa inserir os filtros da busca no site. Por exemplo, caso a escolha é o curso de Direito, o sistema dá a opção de adicionar a cidade, a faculdade de interesse e o limite máximo do valor da mensalidade.

Encontrada a bolsa ideal, é preciso efetuar a inscrição na plataforma e, em seguida, pagar a pré-matrícula para o benefício ser garantido. Não há necessidade de comprovação de renda ou ter realizado o Enem. Após a conclusão do processo, basta comparecer à instituição de ensino escolhida para iniciar os trâmites da matrícula. “O benefício é real e está à disposição para todas as pessoas, de qualquer classe social ou gênero”, informa Marcelo Lima, diretor de relações institucionais do Quero Bolsa.

Para saber em primeira mão as melhores oportunidades existentes, o executivo também recomenda que os interessados utilizem o app do Quero Bolsa disponível nos sistemas Android e iOS. Com ele, os candidatos são notificados quando surgem novas bolsas no curso e cidade de interesse.

Mais informações podem ser consultadas pelo site www.querobolsa.com ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h00 e 22h00, e aos sábados, das 9h00 às 13h00 (horário de Brasília).

O Quero Bolsa auxilia estudantes a escolher e ingressar no Ensino Superior com bolsas de estudos de até 70% em cursos de graduação, pós-graduação, além de profissionalizantes e técnicos, em mais de 1.200 instituições de ensino parceiras no País. A plataforma também reúne informações de faculdades, cursos e comparativo de preços, até dicas de estudo e carreiras. Em 2017, o Quero Bolsa recebeu o título de “Equipe Campeã de Atendimento” no prêmio Época Reclame Aqui.