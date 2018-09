O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) retificou o edital do concurso público para técnicos administrativos. O edital foi retificado e alterou exigências dos cargos de Tecnólogo em Gestão Pública e Tecnólogo em Gestão Financeira. Além disso, houve alteração no conteúdo programático

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de setembro e 14 de outubro de 2018, no site do Instituto . O valor da inscrição varia entre R$ 90 (nível médio) e R$ 130 (nível superior).

De acordo com o edital, as oportunidades são para cargos de Técnico em Contabilidade (1), Técnico de Tecnologia da Informação (7), Técnico em Edificações (1), Técnico de Laboratório/Agropecuária (1), Técnico em Agropecuária (2), Técnico de Laboratório/Eletrotécnica (1), Técnico de Laboratório/Mecânica (1), Técnico de Laboratório/Biologia (1) e Assistente em Administração (5), com requisito de nível médio/técnico, Médico Psiquiatra (1), Pedagogo (1), Tecnólogo em Gestão Pública (4), Técnico em Assuntos Educacionais (10), Tecnólogo em Gestão Financeira (1), Administrador (3), Contador (2) e Engenheiro Civil (1), com exigência de nível superior.

As remunerações oferecidas pelo Instituto Federal variam entre R$ 2.446,96 (nível médio e técnico) e R$ 4.180,66 (nível superior), além de R$ 458,00 de auxílio alimentação, assistência à saúde suplementar, incentivo à qualificação, auxílio pré-escolar, auxílio transporte e outros benefícios de acordo com a legislação em vigor. Os candidatos aprovados serão lotados nos Campi de Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas, Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim e Naviraí.