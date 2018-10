Na próxima quarta-feira (3), das 14h30 às 16h30, no Sebrae/MS , acontece a palestra “Quero ser empresário, estou preparado?”. A palestra apresenta as características comportamentais de um empreendedor, bem como seus desafios para criar um negócio. A capacitação é gratuita e será dividida em três atividades que buscam estimular o autoconhecimento e trazer uma reflexão sobre as atitudes mais valorizadas por empreendedores de sucesso.

Nos dias 15 e 16 de outubro, segunda e terça-feira, das 14h às 18h, os participantes entenderão, por meio de um mapa visual, as necessidades, fragilidades e forças do futuro empreendimento. A oficina “Visualizando Meu Negócio no Papel” tem o investimento de R$ 60 e apresentará os elementos que compõem o “Canvas” - ferramenta que auxilia na criação, diferenciação e inovação da empresa. No final da solução, os empresários participam de uma feira, momento para consolidar todo o aprendizado e receber comentários de todos os integrantes do grupo, que auxiliam a formatar o modelo de negócio.

A instituição do Sebrae, fica na Avenida Mato Grosso, número 1.661 no centro de Campo Grande. O número para informações é o 0800 570 0800