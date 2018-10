Nesta quarta-feira (17), o Sebrae-MS realiza a oficina “Mídias Digitais”, em Campo Grande. A capacitação será ministrada pela consultora de Marketing Digital, Simone Siqueira, que ensinará na prática, como utilizar os recursos das principais redes sociais para estimular vendas e aumentar a lucratividade do negócio.

A oficina traz técnicas para fazer posts patrocinados no Facebook e no Instagram; comunicação persuasiva (uso de gatilhos mentais); estratégias para pesquisa; ações de engajamento de leads; listas segmentadas no WhatsApp; funil de vendas; estudo do público-alvo; dentro outros assuntos.

A palestrante, Simone Siqueira, é consultora e CEO do Educação Digital e atua na área de planejamento e gerenciamento das redes sociais com foco em venda e visibilidade para empresas.

Serviço

A oficina será a partir das 18h, na avenida Mato Grosso, 1661. Para mais informações e inscrições, acesse a Loja Virtual do Sebrae ou ligue na Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 570 0800.