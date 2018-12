Somente poderão se inscrever no processo seletivo simplificado profissionais sem vínculo efetivo com a Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre, nesta quarta-feira (5) (via internet, a partir das 10h), as inscrições para o processo seletivo simplificado para auxiliar pedagógico especializado, para atuação nos Centros de Educação Infantil (Ceinfs ) e escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). No total estarão disponíveis 300 vagas, além de cadastro reserva.

Somente poderão se inscrever no processo seletivo simplificado profissionais sem vínculo efetivo com a Reme, no período em que for atuar. O profissional designado para a função de auxiliar pedagógico especializado oferecerá apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, matriculados em classes de ensino comum das unidades da Rede.

O público-alvo da educação especial são alunos que apresentam dificuldades de locomoção, higiene, alimentação e/ou possuem alterações qualitativas relacionadas às interações sociais e de interesse que requerem o uso da tecnologia assistiva.

Entre as atribuições do auxiliar pedagógico especializado estão: atuar na sala de aula e nos espaços físicos das unidades de ensino para viabilizar o acesso dos alunos da educação especial aos conhecimentos e conteúdos curriculares, por meio da adequação de atividades didático-pedagógicas e da disponibilização de recursos de acessibilidade; promover a interação e a integração do aluno na sala de aula, nos diferentes espaços da unidade de ensino e em eventos promovidos pela Divisão de Educação Especial da Semed quando lhe for solicitada a presença.

Caberá também ao profissional organizar as estratégias e os recursos, a partir das necessidades específicas descritas no estudo de caso do aluno para a elaboração do plano educacional individualizado, com base no planejamento do professor regente, em consonância ao referencial curricular previsto para o ano letivo do aluno. Outra atribuição será a de registrar o processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno, com anotações das intervenções e adequações didático-pedagógicas e os resultados alcançados, por meio de diário e relatório bimestral

Na ausência do aluno assistido pelo auxiliar pedagógico especializado em dia letivo, esse profissional apoiará, em sala de aula, o professor regente.

Serviço:

As inscrições serão realizadas somente via internet, a partir das 10 horas desta quarta-feira (5) até às 22 horas de quinta-feira (6).

Os detalhes do edital referente ao processo seletivo podem ser conferidos na página 4 da edição do Diogrande desta terça-feira (4).