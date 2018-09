As oportunidades de capacitação são para quem quer aprender as tendências de mercado

O Senac Campo Grande está com inscrições abertas para cursos em diversas áreas neste mês de setembro, oportunidades de capacitação para quem quer aprender as tendências de mercado.

Na área da beleza tem o curso de Design de Sobrancelhas, com aulas a partir de 18 de setembro, que irá proporcionar aos participantes o aprendizado da modelagem por meio da simetria facial, com a utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequadas ao perfil do rosto e necessidade do cliente. O curso será ministrado no período matutino e podem participar pessoas com mais de 16 anos de idade.

Na área de artes, começa no dia 22 de setembro o curso Fotografia com Celular: Promova seu Negócio nas Redes Sociais, que será realizada aos sábados. O curso é voltado para o uso das redes sociais como forma de comunicação e socialização e irá proporcionar aos alunos as diferentes técnicas entre fotografia móbile e a fotografia com câmeras DSLR, além dos aplicativos de edição e distribuição (modos de compartilhamento).

Também com início dia 22 de setembro, a unidade oferece o curso Fotografia Digital, para interessados com mais de 14 anos. O objetivo do curso é ofertar conhecimentos para executar serviço fotográfico, objetivando a comunicação visual associada ao conhecimento tecnológico em registro fotográfico.

Será apresentado um histórico do surgimento da fotografia, bem como seus aspectos técnicos. No decorrer do curso haverá saída fotográfica e posterior análise das imagens produzidas pelos alunos. As aulas serão realizadas aos sábados.

