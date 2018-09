O Senac da capital está com inscrições abertas para diversos cursos técnicos, com início neste mês de setembro. Uma das opções é o curso Técnico em Programação de Jogos Digitais, com início dia 10 de setembro, no período noturno.

O curso forma profissionais com habilidades técnicas e espírito empreendedor para atuar em equipes multidisciplinares, desempenhando funções relativas à produção de conteúdo para games, em 2D e 3D, ao desenvolvimento de games adaptáveis a diferentes plataformas e ao controle de qualidade de jogos digitais. No curso, com duração de mil horas, o aluno aprende todas as etapas da criação de um jogo digital.

Outra opção é o curso Técnico em Informática, também com início dia 11 de setembro, e que habilita o profissional para realizar o planejamento e execução dos processos de manutenção de computadores, criação e configuração de servidores e redes locais e desenvolvimento de aplicativos computacionais. O período das aulas é o vespertino.

Há também o curso Técnico em Design de Interiores, que desenvolve no aluno habilidades empreendedoras, técnicas e criativas necessárias para realizar projetos para espaços residenciais e comerciais e venda especializada de produtos. Propicia condições aos alunos para que constituam competências necessárias ao exercício profissional, definidas a partir da análise do processo de trabalho do segmento, contemplando as novas tendências culturais e mercadológicas identificadas. O curso privilegia a busca pela qualidade de vida, individual e coletiva. As aulas têm início dia 11 de setembro, no período vespertino.

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e cursar, no mínimo, o 2º ano do ensino médio. Mais informações pelo telefone (67) 3312-6260 ou no site: www.ms.senac.br/tecnicos.