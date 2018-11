O Senac MS, por meio da Unidade Especializada de Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, sedia a partir da próxima segunda-feira (12) as ações do projeto “Cozinha e Voz”, realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. O projeto conta com as participações da atriz Elisa Lucinda e a chef Paola Carosella e terá oficina de poesia e qualificação profissional, por meio do curso de assistente de cozinha, oferecido gratuitamente pelo Senac.



O projeto vai atender mulheres vítimas de violência doméstica e detentas que cumprem pena no regime semiaberto da Capital. O objetivo da ação é tirar mulheres de situação de vulnerabilidade de emprego, com qualificação e empoderamento. A ação é uma parceria do Tribunal de Justiça, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do Ministério Público do Trabalho 24ª Região e conta com o apoio do Senac e da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).



“O Senac fará a condução técnica da parte de qualificação profissional do projeto, que contará ainda com um olhar mais social, com poesia e música, para que essas mulheres possam retomar sua autoconfiança. Por meio do curso de assistente de cozinha, oferecido gratuitamente, o Senac pretende auxiliar para que essas mulheres tenham a oportunidade de retornar ao mercado de trabalho, em uma área que oferece muitos empregos, como o da gastronomia”, explica a diretora de Educação Profissional do Senac MS, Jordana Duenha.



As mulheres terão a oportunidade de conhecer e aperfeiçoar técnicas da culinária, proporcionando a possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho ou apostarem no empreendedorismo. O curso será ministrado pela chef do Senac, Míriam Arazini, com a participação de Paola Carosella. Além do curso, o Senac vai oferecer um estágio no restaurante-escola Senac Terradaságuas para as quatro alunas com melhor desempenho durante o curso.



O evento oferece também oficina de poesia em que as participantes trabalharão a oralidade e a expressão da linguagem por meio da poesia. O curso é apresentado por Elisa Lucinda, conhecida nacionalmente por seus trabalhos em novelas e no cinema.