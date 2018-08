O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Campo Grande está oferecendo 16 vagas para o curso de piloto de drone. Serão divididas duas turmas com oito vagas cada. As matrículas abrem a partir do dia três de setembro e as aulas terão início no dia 28 de setembro, sendo que os interessados devem ter mais de 16 anos de idade e ter concluído o Ensino Fundamental.

O curso tem como objetivo geral preparar profissionais, por meio de fundamentos relativos à pilotagem de drones, apresentando suas especificações técnicas, procedimentos de pilotagem e a legislação vigente para a operação dos equipamentos. A carga horária será de 28 horas-aulas, sendo 4 horas-aulas de conteúdo formativo e 24 horas-aulas de prática de voo.

As aulas serão sempre aos sábados, das 7h30 às 11h30 para a primeira turma e das 13 às 17 horas para a segunda turma, com exceção do primeiro dia – 28 de setembro – quando a aula será das 18 às 22 horas para as duas turmas.

Mais informações, o número para serviços é o 0800 7070 745.