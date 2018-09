O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-AR/MS) divulgou nessa quinta-feira (27) o Edital referente ao processo com sete cargos, para lotação na Instituição e no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS, ambas em Campo Grande. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 03 de outubro até às 23h29 (horário de MS), exclusivamente pela internet. O processo seletivo, previsto no Edital 002/2018, é composto por três etapas: Análise Curricular, Prova Escrita e Entrevista.

As vagas oferecidas para contratação imediata são: Analista de Controle Interno, Engenheiro Civil, Analista Técnico, Analista de Assistência Técnico e Gerencial, Analista de Planejamento e Projetos, Analista de Almoxarifado e uma vaga cadastro reserva para Motorista. Os interessados em participar do processo seletivo devem ter formação ciências econômicas e contábeis, engenharia agrônoma e civil, administração, zootecnia, medicina veterinária, estatística, logística, áreas afins, além de uma vaga para ensino médio completo.

Os salários variam entre R$ 2.924,00 e R$ 8.660,00 com carga horária de 40 horas semanais.