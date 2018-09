As oportunidades de emprego são para a área de operações do shopping e em cinco lojas do centro comercial

O shopping Bosque dos Ipês está com 17 vagas de emprego em diversas áreas de atuação nesta sexta-feira, 21 de setembro. A lista inclui oportunidades para empregos na administração, na área de operações do shopping e em cinco lojas do centro comercial.

As oportunidades disponíveis são:

- Pessoa com Deficiência (PcD): uma vaga.

- Vigilante: três vagas para candidatos com ensino médio completo e formação de vigilante.

- Bombeiro Hidráulico: duas vagas para profissionais com ensino médio completo, conhecimento de instalações hidráulicas, sanitárias, hidro sanitárias, esgotamento e sistema de irrigação e noção sobre caixas de esgoto e água pluvial.

- Bombeiro Civil: para se candidatar as duas vagas disponíveis é necessário ensino médio completo, curso de bombeiro civil e experiência na área.

- Eletricista: duas vagas estão sendo oferecidas e para se candidatar é preciso ter o ensino médio completo, curso na área elétrica e NR10 e experiência como eletricista de manutenção predial.

- Assistente de TI: para este cargo tem uma vaga disponível para a pessoa que tenha ensino superior completo ou cursando ciências da computação ou afins, experiência com suporte técnico, rede TCP/IP, manutenção de computadores, pacote office, internet e correio eletrônico, noções de segurança firewall e antivírus.

Para se candidatar às vagas é necessário enviar o currículo para [email protected] ou deixar na recepção do shopping Bosque dos Ipês, que fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, número 4796, Novos Estados.

Vagas nas lojas

A loja Biquinis & Cia está com duas vagas para vendedora com experiência. Para se candidatar é preciso enviar o currículo para [email protected]

A loja Santa Bellezza, especializada em vestuário plus size, abriu uma vaga para a candidata que tenha experiência em vendas, espírito de equipe, conhecimento básico em informática e manequim a partir do nº 44. Para se candidatar é preciso enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregar impresso na loja que está localizada no térreo do shopping.

A marca de óculos e acessórios Chilli Beans procura um consultor de vendas que seja proativo, ousado e antenado, que tenha conhecimento em técnicas de venda, experiência de pelo menos 1 ano no varejo, responsável e comprometido com a entrega de resultados e desenvolvimento profissional. Para se candidatar é preciso enviar o currículo para [email protected] ou [email protected]

O restaurante Fogão Mineiro está com uma vaga para auxiliar de cozinha que seja do sexo feminino e que tenha experiência na área de alimentação, ensino básico completo, conhecimento em manipulação de alimento, carteira sanitária e que seja pontual e comprometido. O currículo deverá ser entregue diretamente na loja que fica na Praça de Alimentação no 2º piso do shopping.

A rede Jin Jin de culinária asiática está em busca de um coordenador de loja para acompanhar a realização de todos os controles da loja, gestão operacional, administrativa e vigilância sanitária, contratação de colaborador, abertura e fechamento da loja, abertura e fechamento de caixa, compra de produtos, contato com fornecedores, atendimento aos clientes e treinamento de equipe. É preciso ter ensino médio completo, seis meses de experiência comprovada na função de coordenador ou líder de cozinha. Para se candidatar é preciso entregar o currículo diretamente na loja que fica localizada na Praça de Alimentação, no 2º Piso do shopping.